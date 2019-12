Opperdoes in 'opperste staat van paraatheid' vanwege vreugdevuur

Toch was die escalatie geen reden voor burgemeester Frank Streng om het vreugdevuur dit jaar te verbieden. "Ik denk echt dat het vorig jaar incidenten waren." Hij heeft er daarom het volste vertrouwen in dat de gestelde randvoorwaarden zullen helpen om het feest dit jaar goed te laten verlopen.

Maar veel Opperdoezers willen af van het jaarlijkse vreugdevuur, dat pal in hun voortuin plaatsvindt. Omwonende Annie Rustenburg ziet dan ook liever dat het vreugdevuur naar een andere plek verhuisd. Volgens haar wordt er naast hout van alles in het vuur gegooid. "Dit jaar viel het nog wel mee, maar vorig jaar werd een caravan in de brand gestoken. Maar ook aanhangwagens met matrassen en banden."

Maatregelen

Ondanks dat het feest niet verboden wordt, staat de editie van dit jaar wel onder strenge controle. Er is een veiligheidscamera geplaatst, er worden extra boa's ingezet en de politie houdt de omgeving van de Gouw scherp in de gaten. Het vuur moet dit jaar ook verplicht in een container worden aangestoken, wat er speciaal voor is neergezet.

Het Opperdoezer vreugdevuur wordt om 14.00 uur ontstoken aan de Gouw, en duurt precies tot de klok van middernacht.