Burgemeester gaat vreugdevuur Opperdoes niet verbieden: "Vorig jaar was incidenteel"

OPPERDOES - Het traditionele vreugdevuur in Opperdoes op oudjaarsdag wordt aan banden gelegd , maar gaat gewoon door. Voor burgemeester Frank Streng was de escalatie vorig jaar geen reden om het dit jaar te verbieden. "Ik denk echt dat het vorig jaar incidenten waren."

Het vreugdevuur aan de Gouw in Opperdoes is een traditie die elk jaar plaatsvindt op oudjaarsdag vanaf een uurtje of twee 's middags. Mensen verzamelen zich op straat, nemen kratten bier mee en steken oud hout en pallets in brand.

Maar daar blijft het niet bij. Ook autobanden, matrassen en zelfs caravans worden aan het vuur toegevoegd.

Vorig jaar liep het compleet uit de hand nadat de brandweer tot drie keer toe in moest ingrijpen. Hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk.

Vervolging

De gemeente Medemblik heeft gekeken of de verantwoordelijke hiervoor vervolgd konden worden. Dat is niet gelukt, omdat niet meer te herleiden was wie het vuurwerk had afgestoken.

De escalatie was wel reden voor de gemeente om dit jaar maatregelen te nemen. Burgemeester Frank Streng heeft er het volste vertrouwen in dat de gestelde randvoorwaarden zullen helpen om het feest goed te laten verlopen.

"We gaan het faciliteren. We leveren een bak waar het vuur in kan. Er mag uitsluitend schoon hout gebruikt worden en er komt camera- en politietoezicht."

De maatregelen zijn genomen in samenspraak met een afvaardiging van de Opperdoezers zelf, de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord en de politie.

Het vreugdevuur afschaffen is voor Streng vooralsnog geen optie geweest omdat hij ervan uitgaat dat het vorige jaar incidenten waren. "We hebben ook op social media kunnen teruglezen dat de mensen die zich daar manifesteerden ook vonden dat het niet kon en dat het volgend jaar anders moet."