Omstreden Opperdoezer traditie op losse schroeven: gaat het vreugdevuur door?

OPPERDOES - Het is voor veel inwoners uit Opperdoes hét hoogtepunt van het jaar: op oudjaarsdag wordt er in het dorp een groot vreugdevuur ontstoken, met uiteraard een bijbehorend feest. De vraag is of dat in coronatijd verantwoord kan worden georganiseerd. De gemeente Den Haag, dat jaarlijks te maken heeft met vreugdevuren op het Scheveningse strand, denkt van niet. NH Nieuws polst hoe de West-Friezen erover denken.

Opperdoezer vreugdevuur op losse schroeven vanwege corona - NH Nieuws

"Het is verstandig om de vreugdevuren een jaartje over te slaan", stelt Luiten Plekker van de lokale politieke partij GemeenteBelangen. Jammer vindt hij het wel, vooral omdat het na meerdere uit de hand gelopen edities vorig jaar wél goed ging. Siem Zeilemaker van PWF is dezelfde mening toegedaan. "Ik organiseer normaal zelf een nieuwjaarsduik, maar die gaat ook niet door. Natuurlijk kun je zeggen dat mensen uit elkaar moeten gaan staan, maar ze zoeken toch de warmte weer op. Ik begrijp dat de jeugd iets wil, maar deze keer even niet." Ook Silva Visser van ChristenUnie denkt dat het onmogelijk is om 'met oud en nieuw rond een vreugdevuur anderhalve meter afstand te houden'. "Ik denk dat we ons allemaal een beetje rustig moeten houden met Oud en Nieuw." Tegen NH Nieuws zegt de gemeente Medemblik dat de knoop nog moet worden doorgehakt, al heeft Opperdoezer Martin van Driel er een hard hoofd in. "De politie is bij me geweest, en de gemeente heeft al gebeld dat er beslist niets mag gebeuren op de Gouw." 'Nu besluit nemen' PWF-raadslid Zeilemaker vindt dat de gemeente duidelijkheid moet scheppen. "Ik vind het erg laat, want zo langzamerhand weten we allemaal dat corona echt niet in een paar weken heel erg naar beneden zal gaan [...] dus ze moeten nu gewoon een besluit nemen." Bekijk hieronder beelden van het vreugdevuur van vorig jaar.

Vreugdevuur in Opperdoes verloopt rustig - NH Nieuws

Als het aan Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik ligt, wordt dat een positief besluit. "Het vreugdevuur in Opperdoes is een mooie traditie", zegt hij tegen NH Nieuws. Hij vreest dat de overlast weer de kop op steekt als het vreugdevuur niet mag doorgaan. "Denken dat iedereen straks rustig thuis op de bank blijft zitten, is ronduit naïef." 'Terug bij af' Ook voorstander van het vreugdevuur Martin van Driel vreest voor ongeregeldheden bij een negatief besluit. "Het mooiste zou zijn als iedereen in kleine groepjes thuis iets gaat doen, maar of dat geaccepteerd wordt door die jongens? Ik denk van niet. Dan krijg je 's nachts of 's middags - in hoop het niet - rottigheid en zijn we weer terug bij af."