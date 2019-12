Vreugdevuur-traditie Opperdoes verloopt rustig: "We hebben allemaal gezien hoe het niet moet"

OPPERDOES - Na extra maatregelen die zijn genomen, verloopt de start van het vreugdevuur in Opperdoes rustig. Even zag het er naaruit dat de traditie op losse schroeven stond, nadat het vorig jaar flink mis ging. Hulpverleners werden toen bekogeld met vuurwerk en de brandweer moest meerdere malen uitrukken om het te hoge vuur te blussen.

Aan het begin van de avond is het vreugdevuur toch geblust door brandweerlieden. Volgens een politievoorlichter kwamen er meerdere meldingen binnen, waaronder ook van geweld tegen hulpverleners. Dit bleek niet waar te zijn, maar om verdere ongeregeldheden te voorkomen is het vreugdevuur geblust.

Om twee uur vanmiddag verzamelen de eerste Opperdoezers zich bij de Gouw. Een kiepwagen met hout wordt geleegd en de stand voor soep en hamburgers staat klaar. "We hebben vorig jaar allemaal gezien hoe het niet moet, dus laten we het nou gewoon goed doen", aldus een voorbijganger.

'Sfeer is goed'

Het vreugdevuur wordt nauwlettend in de gaten gehouden: er hangt een beveiligingscamera en er loopt extra toezicht rond. Op het laatste moment worden er ook nog twee geparkeerde auto's weggesleept, die te dichtbij het vuur staan.

Burgemeester Frank Streng van Medemblik, komt hoogstpersoonlijk even poolshoogte nemen. "De sfeer is goed, dus ik hoop dat het zo blijft. We willen de traditie graag in stand houden."

Ook buurman Piet, die aan de Gouw woont, houdt een oogje in het zeil: "Vroeger ging het er nog even een tandje erger aan toe". Volgens hem bestaat de traditie al ruim vijftig jaar. Piet: "Toen ik vroeger zelf kind was deed ik ook mee. Ik ben zelfs ooit nog voor het gerecht geweest erdoor".

Goede doel

De opbrengsten van de soep en hamburgers gaan dit jaar naar de Nederlandse Brandwondenstichting. "Het is de eerste keer dat we dit doen", vertelt organisator Martin, die elk jaar bij het vreugdevuur aanwezig is. "We houden de traditie in ere en als het netjes blijft, dan hebben we een mooie middag".