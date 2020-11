Speelgoedbank ziet vraag groeien: "We gaan veel kinderen blij maken"

"Er zijn in Zaanstad op dit moment 200 inwoners meer afhankelijk van een bijstandsuitkering ten opzichte van een jaar geleden", aldus Mutluer. "Dat lijkt niet veel, maar als je bedenkt dat het aantal inwoners afhankelijk van een bijstandsuitkering al twee jaar lang elke maand daalde, is dat echt een kentering. We zien de vraag naar schuldhulpverlening toenemen vanuit zelfstandigen en ondernemers. Ook de wijkteams krijgen meer vragen over financiële onderwerpen, beginnende schulden en ondersteuning."

€ 140.000 extra

Om armoede te bestrijden heeft de gemeente 140.000 euro extra vrijgemaakt. Daarmee worden onder meer de wijkteams versterkt, die minima wegwijs maken in de voorzieningen die er voor hen zijn.

De Speelgoedbank is gevestigd in Wormerveer, in een pand van de gemeente waar ook het sociaal wijk van Wormerveer huist. Joyce werkt graag met dat team samen, maar is inmiddels ook met de Voedselbank in gesprek om ook langs die weg speelgoed te verdelen en kinderen blij te maken.

Wethouder Mutluer ziet nog geen stijging van het aantal aanmeldingen bij de Voedselbank, maar inmiddels heeft Joyce van de Voedselbank gehoord dat zij verwachten dat hun klantenbestand de komende tijd flink zal groeien. Dat baart Joyce zorgen: "Als je krijgt te horen dat ze 25 à 50 procent gaan groeien...Dat is echt veel."

Ruimtegebrek

Als de Speelgoedbank verder groeit, wordt de huidige locatie volgens Joyce te klein. Aan donaties geen gebrek, maar grote voorwerpen als kinderbedjes en fietsen kan ze nu al niet meer kwijt. Ze neemt ze wel aan, vertelt ze. "Ik verloot dit dan via de Facebook." Soms laat ze geïnteresseerden bieden, zodat ze er weer ander speelgoed voor kan terugkopen.

Kinderen bereiken

Hoewel het aantal kinderen dat speelgoed komt uitzoeken groeit, wordt nog niet iedereen bereikt. "Het is schrijnend om te zien als ouders geen geld hebben om met hun kinderen Pakjesavond te vieren", zegt Mutluer. "Ik wil graag in gesprek met de Speelgoedbank om na te gaan hoe we de kinderen kunnen bereiken. Want kinderen moeten dit soort dingen zo min mogelijk voelen."