Zaanstad hoopt taboe op armoede te kunnen doorbreken: "Niemand hoeft zich te schamen"

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad hoopt het onderwerp armoede uit de taboesfeer te kunnen halen. Op Wereld Armoede Dag laat de gemeente weten dat "een van de grootste problemen niet geld of voorzieningen is, maar schaamte." Daarom lopen duizenden Zaankanters wellicht regelingen mis, volgens wethouder Songül Mutluer. "Dat is zonde en daarom willen we het taboe doorbreken."

Volgens de gemeente leven er bijna 13.000 mensen op of onder het minimumloon in Zaanstad; 13 procent van de kinderen groeit nu op in armoede. Om dat tegen te gaan, zal de gemeente binnenkort een nieuw plan presenteren om duidelijk te maken dat er regelingen zijn. "Ongeacht wat je situatie ook is, het belangrijkste is dat de inwoners de bestaande voorzieningen weten te vinden en dat we met elkaar dit onderwerp op een laagdrempelige manier kunnen bespreken."

NH Nieuws maakte onderstaande compilatie van mensen die hun steentje hebben bijgedragen in de strijd tegen armoede: