Gratis sport- en cultuurproject groot succes: "Leuk om andere activiteiten te doen"

ZAANDAM - Met maar liefst honderd kinderen is de allereerste [email protected] in Zaandam van start gegaan. Straatvoetballer Edward van Gils is blij. "Kinderen spelen een stuk minder buiten, dus als we dit soort dingen organiseren, waarin je ziet dat ze in grote getalen komen, dan denk ik dat het alleen maar super belangrijk voor de kinderen is."