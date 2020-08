Grootste freerunhal van Nederland opent in Zaandam: "Buiten regent het te vaak"

ZAANDAM - Monkey, Randy, Lazie en Rudy. Geen namen uit een stripboek maar van sprongen die je vanaf vandaag kan oefenen in de grootste indoor freerunhal van Nederland in Zaandam.

"Je kan overal rondrennen en je vliegt door de lucht", zegt Finn, die net de ene flip na de andere doet over het parcours. Zijn vriendje Quinn rent en vlieg met eenzelfde souplesse over obstakels om uiteindelijk met een salto op de mat te eindigen. "Je hoeft helemaal niet bang te zijn. Als je denkt dat je het kan nou dan doe je het gewoon", zegt hij hijgend tegen NH Nieuws.

Kampioen

Joachim Dinkelman van de Munki Academy is Nederlands kampioen freerunnen en traint de jongens in de hal. "Deze mannen hebben al meegedaan aan wedstrijden."

Volgens Dinkelman zijn ze zeker de toekomst van 'freerunnend' Nederland. "Freerunnen brengt een heleboel bij elkaar. Avontuur, fitheid en vriendschap. Het is echt een sport die je met elkaar doet."

Het freerunnen is overgewaaid uit Frankrijk en Rusland en is van oorsprong een sport die op straten en gebouwen beoefend wordt. "Je mist binnen het avontuurlijke. Een indoor-faciliteit geeft je wel de mogelijkheid alle aspecten van het freerunnen te trainen. In Nederland regent het natuurlijk vaak dus dan kan je tenminste door", grapt hij.