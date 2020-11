Elisah na loodzware levensreddende operatie: "Ik kan weer ademen"

HEILOO - "Ik kan het nog steeds bijna niet geloven dat ik nu aan de andere kant van een operatie zit. Ik leef nog." Tien weken na een zware en riskante operatie aan haar hoofd en nekwervels is Elisah Binnewijzend thuis aan het herstellen. Jarenlang bracht ze door in bed door een zeldzame neurologische aandoening waardoor ze meer en meer lichamelijke klachten kreeg, maar niemand haar kon vertellen wat ze had.

Elisah zit opgesloten in haar appartement in Heiloo. Vanwege corona durft ze de deur nog niet uit. Ze moet veel rust houden en heel erg wennen aan het gevoel dat ze haar hoofd niet meer kan draaien doordat de nekwervels zijn vastgezet. "Ik kan nu goed ademen. Dat voelt al zo heerlijk. Als ik het kon, zou ik een gat in de lucht springen."

Altijd hoofdpijn

Zo lang als Elisah zich herinnert heeft ze last van haar hoofd en nek. "Toen ze klein was merkten we al dat er iets mis was, maar ondanks bezoeken aan artsen kwamen er niet achter wat haar mankeerde", vertelden haar ouders Janny en Hans vorig jaar in een reportage bij NH Nieuws. "Elisah had altijd hoofdpijn en die vreselijke pijn in haar nek."

De klachten worden van kwaad tot erger en als jonge vrouw brengt Elisah de afgelopen jaren grotendeels door in bed of op de bank. Haar hoofd ondersteund door een nekkraag en met een zonnebril op tegen het licht. Normale lichaamsfuncties werken niet meer en zelfs praten gaat moeizaam. Haar hoofd voelt alsof het er ieder moment af kan vallen. "Als een meloen op een tandenstoker", beschrijft ze het zelf.