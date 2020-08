Elisah (36) kan naar Barcelona voor levensreddende operatie: "Ontzettend dankbaar"

HEILOO - De Heiloose Elisah Binnewijzend (36) heeft voldoende geld ingezameld voor haar levensreddende operatie. Via een al twee jaar lopende doneeractie is ruim een ton opgehaald, waardoor ze volgende maand naar Barcelona kan vertrekken. Elisah ligt al meer dan vijf jaar doodziek in bed vanwege een ernstige neurologische aandoening.

Elisah heeft een extreem instabiele nek waardoor haar hersenstam als het ware wordt platgedrukt en de kleine hersenen verzakken tot in het wervelkanaal. "Alsof mijn hoofd een meloen op een tandenstoker is", omschreef ze het eerder aan NH Nieuws.

De teller van de inzamelingsactie staat inmiddels op ruim 103.000 euro, meer dus dan het streefbedrag van een ton. "Wij willen iedereen die hier op zijn/haar manier voor gezorgd heeft, dan ook ontzettend bedanken." Toch stopt de inzameling niet.

Voor het vervolgtraject is namelijk ook geld nodig. "Het is 90 procent zeker dat er een tweede operatie nodig is. Die zou binnen zes weken na de eerste operatie uitgevoerd moeten worden. Het kostenplaatje hiervoor is ongeveer twintigduizend euro. Mocht die vervolgoperatie niet nodig blijken, dan gaat het ingezamelde geld naar lotgenoten."

Kijk hieronder naar de reportage over Elisah die NH Nieuws vorig jaar maakte: