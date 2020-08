Elisah doet laatste noodkreet voor levensreddende operatie: "Ik heb jullie hulp heel hard nodig"

De ouders van Elisah doen nu een laatste noodoproep, in de hoop het leven van hun dochter te kunnen redden. "Elisah heeft geen enkele kwaliteit van leven meer. Zonder de operatie in Barcelona zal zij zeker overlijden."

Na een MRI-scan in Engeland werd de ernst van de situatie duidelijk. Elisah werd doorverwezen naar een neurochirurg in Spanje, die meerdere diagnoses bij haar vaststelde. Zij moet met spoed geopereerd worden. Maar omdat deze aandoeningen relatief onbekend zijn en verzekeraars het behandeltraject niet vergoeden, zijn alle kosten voor eigen rekening.

Gulle gevers

"De operatie kost meer dan honderdduizend euro. Inmiddels hebben we de helft bij elkaar kunnen krijgen - een enorm bedrag- maar de datum van de operatie nadert en we zijn er nog lang niet."

Elisah hoopt dat er (gulle) gevers zijn die haar willen helpen en een steentje kunnen bijdragen. "Het is een zeer zware en heftige operatie. Maar de bedoeling is dat ze daarna buiten levensgevaar is en zich een stuk beter zal voelen. Daarom doen we deze oproep, zodat onze dochter hopelijk eindelijk weer iets van haar leven kan maken."

