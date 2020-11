Niet iedereen blij met lachgasregels Haarlemmermeer: "Een ondoordacht plan"

HAARLEMMERMEER - Burgemeester Schuurmans kondigde eerder deze week nieuwe maatregelen aan om excessief en openbaar lachgasverbruik op hotspots, zoals scholen, winkelcentra en parken, aan banden te leggen. Daar is de middelbare school KSH blij mee, maar Bernard Dragtsma die in de wijk Toolenburg woont totaal niet. Hij maakt zich zorgen over de verplaatsing van de problemen naar zijn wijk.

Twee jaar geleden verhuisde hij naar zijn huidige woning in de wijk Toolenburg. De overlast is voor hem nu nog te overzien. Maar hij is bang dat met het verbieden van lachgas op andere locaties, het gebruik op pleintjes zoals deze bij de Ana Blamanstraat toe gaat nemen. "Daar ben ik wel bang voor. Ik vind het een ondoordacht plan waarmee je alleen de overlast verplaatst."

Burgemeester Schuurmans realiseert zich dat het dweilen met de kraan open is. Ze beaamt dat het probleem zich kan gaan verplaatsen. "Het zou kunnen zijn dat dat het effect hier van is. Wat we nu ook al zien is dat er in wijken hier en daar gebruikt wordt. Het is heel belangrijk dat inwoners het melden, dan kan ik die plekken ook aanwijzen."

Wel blij mee

Een stuk positiever is de directeur van middelbare school KSH, Mark Mees. Hij is blij dat de gemeente zich actief hardmaakt voor minder lachgas op straat. "Ik denk dat kinderen een beetje beschermd moeten worden tegen allerlei verlokkingen die er in de maatschappij zijn, die niet zo gezond zijn. Ik ben er van overtuigd dat dit soort maatregelen helpen bij de bewustwording."

Het lachgasverbod geldt in ieder geval voor twee maanden, tot een wijziging van de opiumwet waardoor lachgas landelijk verboden wordt.