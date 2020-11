Haarlemmermeer komt met lachgasverbod voor schoolpleinen, winkelcentra en parken

HAARLEMMERMEER - De gemeente Haarlemmermeer kondigt een lachgasverbod aan voor onder andere schoolpleinen, fietsenstallingen en sportvelden. Daarnaast is het binnenkort ook verboden om lachgas te gebruiken in bepaalde delen van de dorpen Zwanenburg, Badhoevedorp, Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

"In een groot aantal gebieden in de gemeente ervaren ondernemers en omwonenden ernstige overlast door het gebruik van lachgas. Om dit tegen te gaan besluiten wij deze gebieden aan te wijzen als gebieden waar het gebruik van lachgas op een openbare plaats verboden is", schrijft burgemeester Marianne Schuurmans.

Het lachgasverbod geldt in ieder geval voor twee maanden, tot een wijziging van de opiumwet waardoor lachgas landelijk verboden wordt. "Als dat langer duurt dan verwacht gaan wij na zes maanden kijken of er minder overlast is en, zo ja, of er aanleiding is om nieuwe gebieden aan te wijzen", aldus Schuurmans.

Het besluit om tot een lachgasverbod over te gaan is onder andere naar aanleiding van de illegale feesten in de regio. Wekelijks worden er tientallen lachgastanks aangetroffen bij het oprollen van zo'n feest. De gemeente ging eerder al de strijd aan met de illegale feesten. Half september werden er gebiedsverboden afgekondigd.

Parkeerterreinen en winkelcentra

Het lachgasverbod geldt onder andere voor parken in Zwanenburg, parkeerterreinen rondom winkelcentra in Badhoevedorp, het centrum en verschillende winkelcentra van Hoofddorp, de Toolenburgerpas, en jongeren ontmoetingsplekken in Nieuw-Vennep en Rijsenhout.

Wie het lachgasverbod overtreed kan rekenen op een celstraf van maximaal drie maanden of een boete van maximaal 4.350 euro.