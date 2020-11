Vijftig feestgangers op de bon in Hoofddorp

HOOFDDORP - De politie en handhavers hebben vannacht een feest beëindigd in een woning in Hoofddorp. Op het feest waren ongeveer vijftig mensen aanwezig.

Het feest vond plaats in een vrijstaande woning aan de Nieuweweg in Hoofddorp. Op twitter laat de politie Haarlemmermeer weten dat alle aanwezige personenen een proces-verbaal hebben gekregen voor het overtreden van de 'noodverordening Covid-19'.

Verder zegt de politie in het bericht alert te blijven op dit soort feesten. "Hoewel we snappen dat dergelijke gezelligheid erg gemist wordt, zijn we hier streng op", schrijft de politie. "We doen dan ook een beroep op u en jou.. doe het niet."