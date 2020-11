Hoogleraar sociologie over illegale feesten: "Je moet de dialoog aangaan"

"De lockdown en het advies zo veel mogelijk thuis te blijven, zo min mogelijk mensen te zien, dat is iets wat jongeren toch wel heel erg raakt", vertelt Beate. "Juist jongeren willen naar buiten, willen andere mensen zien. Dat raakt je, dat is niet makkelijk. Je hebt echt behoefte even naar buiten te gaan, even ergens anders, even met zijn allen."

De politie zegt klaar te zijn met de vele illegale feesten, zij geven aan dat de tijd van waarschuwen voorbij is. Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer noemt de feestjes asociaal en onverantwoord. In haar gemeente was gisteren een illegaal feest in een vakantiehuisje . Zij vindt de organisatie van dat soort feesten crimineel.

Dialoog

"Ik kan mij heel goed voorstellen dat je dat zegt, want het is natuurlijk ook heel vervelend om te doen en je brengt mensen in gevaar", vertelt hoogleraar sociologie Beate Volker. "Dus in die zin is het wel echt crimineel. Maar wat we echt moeten proberen is in dialoog met zijn allen te gaan. We moeten hier samen uitkomen. Jouw gezondheid hangt af van het gedrag van anderen, dat is deze crisis. Door met je vinger te wijzen naar anderen los je niks op."

Beate begrijpt het gebrek aan aandacht voor de jongeren wel: "Dat komt ook omdat we met zijn allen bezig zijn met de keiharde dingen", vertelt Beate. "Met de aantallen mensen in de ziekenhuizen en in de intensive care. En dit is een sociaal probleem wat jongeren ontnomen wordt, namelijk heel veel samen zijn en toekomstperspectief. En daar zullen we nog lang de gevolgen voor merken, maar daar is nu weinig aandacht voor."

