Hogere boetes voor illegale feesten bepleit: 'Raak organisatoren in hun portemonnee'

HAARLEMMERMEER - Marianne Schuurmans, burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer en voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, wil dat organisatoren en bezoekers van illegale feesten hogere boetes krijgen. Dat zegt ze in het NH-radioprogramma De Ontbijttafel, naar aanleiding van het zoveelste illegale feest in haar gemeente.

Een via Airbnb verhuurd vakantiehuisje in Vijfhuizen was afgelopen weekend het decor van een Halloween-feest . In het vakantiehuisje, dat normaal gesproken plek biedt aan groepen tot acht personen, hadden zo'n zeventig feestgangers zich verzameld om een nachtje te griezelen. Nadat buurtbewoners hadden geklaagd over geluidsoverlast, trokken agenten de stekker eruit. Ook aan de Parellaan in Hoofddorp werd een feest opgedoekt.

Halloweenfeestjes in Halfweg en Hoofddorp beëindigd: "Met 70 man in huisje voor 8"

Het is niet de eerste keer dat er in de gemeente Haarlemmermeer illegale feesten worden ontdekt en beëindigd. Zo trof de politie in juni honderden feestende mensen aan in het Haarlemmermeerse bos. In juli werd in recreatiegebied Spaarnwoude een feest met tweehonderd aanwezigen voortijdig beëindigd.

Onvoldoende effect

Over de feesten van afgelopen weekend meldde de burgemeester eerder al dat 'zoveel mogelijk feestgangers' een boete hebben gekregen. Toch hebben die bekeuringen onvoldoende effect, benadrukt ze in het NH-radioprogramma De Ontbijttafel. Ze pleit daarom voor hogere boetes, die vooral de organisatie van zulke feesten moeten raken. "Je moet ze blijkbaar in de portemonnee aanpakken."