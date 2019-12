Verkoop én gebruik van lachgas is vanaf vandaag officieel verboden in Koggenland

DE GOORN - Het is officieel. Gisteravond heeft de raad van Koggenland er een klap op gegeven: het is vanaf vandaag verboden om lachgas te gebruiken en te verkopen in de gemeente. De APV (Algemene Plaatselijke Verordering) is per direct aangepast.

Hiermee is de gemeente Koggenland één van de voorlopers in Nederland die lachgas verbiedt en strafbaar maakt. Staatssecretaris Blokhuis had ook de goede hoop om dit landelijk in te stellen, maar de Tweede Kamer volgde hem vorige week niet.

"We hebben in september het ballonnetje opgelaten om dit te verbieden. En daar ben ik trots op!"

CDA-raadslid Rick Nooij sprak gisteren tijdens de raadsvergadering. "We hebben in september het ballonnetje opgelaten om het gebruik van lachgas te verbieden in de openbare ruimte en horeca. Dit hebben we als gehele raad gedaan en daar ben ik trots op", vertelt hij.

Kritiek op Tweede Kamer en Halsema

Nooij was ook kritisch naar het landelijke bestuur en naar burgemeester Halsema in Amsterdam. "Dat de Tweede Kamer dit voorbeeld niet volgt is natuurlijk lachwekkend, maar het is niet om te lachen dat het in Den Haag ontbreekt aan doorpakken. Dit geldt ook voor burgemeester Halsema in Amsterdam. Maar wij niet, wij hebben een burgemeester die wel doorpakt."

Volgens hem gaat het niet alleen over de openbare orde, maar ook vooral om de gezondheid van 'onze jonge inwoners en hun relatie tot drugsgebruik'.