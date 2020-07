Raad Zandvoort wil overlast aanpakken en staat unaniem achter verbod op lachgas

ZANDVOORT - Wat de politiek in Zanvoort betreft is het een uitgemaakte zaak: de badplaats krijgt per direct een lachgasverbod. Unaniem stemden de fracties in de gemeenteraad in met een voorstel van de burgemeester.

In een paar dagen was het opnemen van een lachgasverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening geregeld. Aanleiding was veel overlast in Zandvoort tijdens de hete dagen vorige week. Daarbij was volgens burgemeester David Moolenburgh de openbare orde in het geding.

Zandvoort is met dit lachgasverbod voorloper in Nederland. Het kabinet wil lachgas laten verbieden via de Opiumwet, maar zo ver is het nog niet. Een lachgasverbod is nog niet getoetst door een rechter. Dus dat is nog wel een risico. De burgemeester zegt het volste vertrouwen te hebben dat de rechter zo'n verbod goedkeurt.

Moolenburgh zegt ook toe dat de handhaving op zomerse dagen 'scherper' wordt ingezet op de boulevards en het strand, waar de overlast het grootst is. Hoewel daar wel grenzen aan zitten. "We kunnen niet bij alle strandopgangen een agent neerzetten."