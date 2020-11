Velsen 'wint' strijd om wapenstok: "Maakt de stad veiliger"

IJMUIDEN - Handhavers van de gemeente Velsen kunnen vanaf januari beter hun werk uitvoeren. Dat is de overtuiging van burgemeester Frank Dales. Velsen is een van de tien gemeenten die deelneemt aan de landelijke wapenstokproef van minister Ferdinand Grapperhaus, die deelnemende handhavers voorziet van een korte wapenstok. "Velsen wordt hiermee veiliger."

Burgemeester Frank Dales kijkt uit over het Kleine Strand in IJmuiden aan Zee. Het is de plek waar vier van 'zijn' handhavers op Hemelvaartsdag bruut werden belaagd en mishandeld door een groep jongeren. Een van de boa's verloor zelfs tanden door een harde klap op zijn acherhoofd. "Zij hadden die dag helemaal niets om zich te verdedigen", blikt Dales terug. "Na het vragen van politie-assistentie kwam er een agent hier het strand op en die hoefde eigenlijk alleen maar zijn stok in de lucht te houden; iedereen rende weg."

Handhavers spraken de burgemeester dezelfde avond er over aan. "Ze zeiden tegen me: als ik een stok had gehad, dan was het misschien wel helemaal niet gebeurd."

