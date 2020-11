Cultuurcoördinator Medemblik blij met extra geld voor sector: "Maar nog hoop verwarring"

MEDEMBLIK - Het knetterde gisteravond flink tijdens de raadsvergadering in Medemblik, maar de gemeente is toch schoorvoetend akkoord gegaan met de begroting voor 2021 en het meerjarenplan tot 2024. In een van de vele aanpassingen die werd gedaan wordt de cultuursector in Medemblik voorlopig gered. Zij krijgen 50.000 euro subsidie, die vanuit de topsportsector wordt doorgeschoven.

Door flinke bezuinigingen die voor de cultuursector gepland stonden zou er maar liefst 85% door de sector worden ingeleverd. Vijf fracties van de gemeente Medemblik constateerden echter dat de subsidie voor de topsportsector niet noodzakelijk is, aangezien zij over voldoende reserves beschikken. Dit kon worden doorgevoerd in de begroting, waardoor er 50.000 euro wordt verschoven naar de cultuursector. "Het was een hele lange en hoogst verwarrende vergadering", vertelt Ariane Vervoorn aan WEEFF. Vervoorn is de cultuurcoördinator van Medemblik en was gisteren aanwezig bij de raadsvergadering, die van 15.00 uur tot middernacht duurde. De cultuurcoördinator vindt echter dat er nog veel onduidelijkheden zijn over het bedrag dat aan de cultuursector wordt gegeven. "Want het is mij nog niet duidelijk of dit bedrag wordt doorgeschoven naar komend jaar, of naar 2022 als de subsidies gekort zouden worden", aldus Vervoorn. "Maar op zich is dit al een heel mooi bericht vanuit de gemeente."

Quote "Ik ben heel blij met hoe het cultuurplatform zich gisteren heeft gemanifesteerd" ariane vervoorn, cultuurcoördinator medemblik

Volgende week gaat de cultuurcoördinator in gesprek met de gemeente Medemblik, om meer duidelijkheid te krijgen over het bedrag en wanneer dat bestemd wordt voor de sector. Vervoorn denkt in ieder geval dat het luiden van de noodklok gistermiddag 'ontzettend goed' is geweest voor het onder de aandacht brengen van de noodzaak. "Het is een ludieke wijze geweest om onze problemen onder de aandacht te brengen. Ik ben heel erg blij met hoe het cultuurplatform zich gisteren heeft gemanifesteerd", vertelt Vervoorn. "En de lobby richting de gemeente is nog zeker niet voorbij. Als alles door zou gaan zoals gepland stond, dan is de nood echt aan de man." Teruggeworpen Volgens Vervoorn zou de hele cultuursector dan teruggeworpen worden naar 2011, toen er landelijk flink gesneden werd in het budget van de cultuursector. De schade die destijds is geleden was nu zo goed als weggewerkt, totdat corona roet in het eten gooide. "Als je dingen kapot hebt gemaakt, dan bouw je het niet zo snel weer op", aldus de coördinator. "En dat zou ook niet goed zijn voor de gemeente Medemblik zelf. De musea die wij hebben en bijvoorbeeld kasteel Radboud zorgen voor veel toeristen in de gemeente."

Quote "We weten dat er bezuinigd moet worden, maar we zijn vooralsnog content met de uitslag" cor pronk, penningmeester stem

Subsidie evenementen deels overeind Stichting Evenementen Medemblik (STEM) vertelde eerder aan NH Nieuws dat het korten van de subsidies een bom zou leggen onder evenementen in de gemeente. Namens STEM legt penningmeester Cor Pronk aan WEEFF uit wat de uitkomst is van de raadsvergadering die gisteravond plaatsvond. "Wij hebben begrepen dat wij in de volgende begroting een subsidie krijgen van 32.500 euro. Dat is 14 procent minder dan de 38.000 euro die wij nu krijgen", aldus Pronk. Het eerste voorstel was om de subsidie te korten naar 10.000 euro, maar dat is dus flink verhoogd. "Dat komt door een amendement die door de PvdA is ingediend, en waar iedereen mee akkoord is gegaan. Op zich zijn we content met de uitkomst, maar het betekent wel dat we alsnog moeten snijden in de kwantiteit en kwaliteit van de evenementen", zegt Pronk. Begrip voor bezuinigingen Wat dat gaat betekenen voor de komende evenementen in Medemblik is nog niet duidelijk. Het bestuur van STEM gaat binnenkort ook in overleg met de gemeente Medemblik en komt binnen twee weken bijeen om alle zaken te bespreken. "Het streven is natuurlijk om alles te behouden, maar we snappen heel goed dat de gemeente moet bezuinigingen en dat dat voor ons ook consequenties heeft", zegt de penningmeester. "Wij zijn er nog redelijk uitgekomen. Dat de korting op onze subsidie nu minder groot is betekent ook een stukje waardering voor wat wij doen."

