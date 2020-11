VVD Medemblik schiet evenementen te hulp met motie

MEDEMBLIK - De VVD komt met een motie om Stichting Evenementen Medemblik (STEM) zekerheid te bieden dat de subsidie die zij krijgen in ieder geval vaststaat tot 2022. De evenementen in Medemblik staan onder druk, omdat de gemeente de organisatie erachter wil korten op hun subsidie.

De VVD pleit er voor dat de gemeente deel van het geld dat dit jaar is blijven liggen voor topsportontwikkeling gebruikt om STEM zekerheid te kunnen geven voo een subsidie. De gemeente heeft verschillende budgetten onder andere voor topsportontwikkeling en voor evenementen zoals de Regatta. Doordat de sportevenementen niet door zijn gegaan is dat geld naar de reservepot van topsportontwikkeling gegaan. Daarnaast biedt dit ook tijd om te kijken naar een langetermijnoplossing vanaf 2023.

Of de VVD steun krijgt voor deze motie is nog maar de vraag. Fractievoorzitter Mark Raat: "Ik denk wel dat een meerderheid van de partijen de evenementen wil steunen. Maar of ze het eens zijn met de bezuiniging op het budget voor de topsportonwikkeling, daar durf ik nog niks over te zeggen" Daar hoopt hij in de loop van volgende week meer duidelijkheid over te krijgen.