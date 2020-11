Blaricumse stept zich fit tijdens crisis: "Corona totaal geen handicap"

We hebben een hoop dingen niet in de hand met het coronavirus, maar één ding kunnen we wel controleren: onze beweging. "Of dat nou wandelen, fietsen of even stretchen is. Zolang je elke 20 minuten maar even opstaat om iets te doen", vertelt Thomas Roukema. De fysiotherapeut ziet steeds meer mensen met nek- en schouderklachten door het vele en langdurige thuiszitten tijdens corona.

Factoren die meespelen bij de toename in nek- en schouderklachten zijn met name het thuiswerken en een verkeerde houding. "De scheidslijn tussen werk en privé verdwijnt. Mensen werken net wat langer door en doen dat aan de keukentafel in een verkeerde houding. Ook hebben ze geen sociale omgeving die hen aanmoedigt om te sporten, dus het eindeloos stilzitten sluipt er al snel in", aldus de fysiotherapeut.