Coronacrisis leidt tot online oplossingen: ''Zeker in deze tijd is het belangrijk te bewegen''

Zo kun je als leerling van Artiance, Centrum voor de Kunsten in Alkmaar gewoon theater-musicalles volgen. Docenten vragen je om zelf een script te schrijven vanaf de bank of een speciaal lied in te studeren. Muziekdocenten geven les via Skype en elke dag rond 13.30 uur wordt een video geplaatst waarin een creatieve opdracht aan de facebookpaginabezoekers wordt gegeven. ''Daarnaast willen we gaan kijken of we samen met andere Centra voor de Kunsten elke dag een workshop kunnen geven van een halfuur tot een uur'', zegt directeur Rob Bangert van Artiance.

Kerk

Ook kerken zoeken naar creatieve oplossingen via livestream kerkdiensten telefonisch contact, podcasts en sociale media. ''We proberen het kerkelijk leven zoveel mogelijk voort te zetten. Zo was ik toevallig een uur geleden een huwelijk aan het voorbereiden via Skype'', laat pastoor Van Peperstraten weten. Hij is - samen met twee andere priesters - pastoor in Alkmaar, Oudorp, Bergen, Schoorl en Zuid-Schermer. Lichtelijk onwennig vond hij het wel: "We doen alles voor het eerst."

Sportclubs

Wie door al het thuiszitten wel wat lichaamsbeweging kan gebruiken, kan gewoon terecht bij sportschool Tom van der Kolk. Zij zijn vanmorgen gestart met het aanbieden van online lessen. Op afstand kunnen dan sportlessen worden gevolgd, zoals judo, karate en fitness. De lessen worden live gegeven door de instructeurs om zo toch het persoonlijke contact te kunnen behouden. ''Zeker in deze tijd is het belangrijk om te bewegen. Als we thuis zijn, zijn we toch sneller geneigd om te snoepen'', aldus sportschooleigenaar Tom van der Kolk.

Bioscopen

De filmtheaters zijn gesloten, maar arthouseliefhebbers kunnen via de streamingdienst Picl het actuele aanbod aan films thuis op de bank bekijken. Ook voor Cinevillepasshouders wordt gezocht naar een passende oplossing. Abonneehouders kunnen thuis op de bank via de laptop, tablet of telefoon binnenkort gratis bepaalde films bekijken. Welke dat zijn en wanneer deze actie precies ingaat is nog niet bekend.

Musea

Een virtuele audiotour door de tentoonstelling van Collectie Paul Rijkens. Dat kan bij het Stedelijk Museum in Alkmaar. Schilder Henk Helmantel leidt je langs de kunstwerken van de Antwerpse kunstschilder Walter Veas.