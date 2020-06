Bewegend leren nieuwe normaal in Santpoort: "Kinderen zitten te veel stil"

Daarnaast blijft bij een derde van de kinderen de motoriek achter. Daarom is de Santpoortse basisschool, samen met vijf andere basisscholen in Nederland, vandaag van start gegaan met het bewegend leren. In de klaslokalen is een zogenaamde beweegvloer neergelegd waarop met behulp van een tablet, een beamer en sensoren opdrachten uitgevoerd kunnen worden.

Stilzitten de norm

"We merkten dat kinderen heel veel stilzitten op een dag en daar proberen we nu echt verandering in te brengen", vertelt leerkracht Daniëlle van Oerle aan NH Nieuws. "De kinderen vinden het nu al geweldig", vertelt ze.

Rob Nelissen, ontwerper van de games, vertelt aan NH Nieuws: "Het onderwijs is traditioneel gezien natuurlijk gebaseerd op stilzitten, lezen en leren. Onderzoek heeft aangetoond dat je hersens ook minder actief zijn als je stilzit. Als je beweegt leer je makkelijker en daar willen wij gebruik van maken."

Bekijk hier de reportage. Tekst gaat door onder de video.