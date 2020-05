Beweegdocent Rosan krijgt ouderen aan het sporten: "Belangrijk om te blijven bewegen"

AVENHORN - Het is vandaag Nationale Balkonbeweegdag. Een initiatief ontstaan in coronatijd om ouderen een gezellige en sportieve ochtend te laten beleven op hun balkon. Het is een landelijke actie, gestart door het Nationaal Ouderenfonds.

Rosan Ootes geeft normaal iedere week beweeglessen aan ouderen, maar door de coronacrisis ligt al haar werk opeens stil. Toen ze een mail zag voorbijkomen over de Nationale Balkonbeweegdag, kwam ze gelijk in actie om de bewoners van de Vijverstate in Avenhorn te laten meedoen.

"Normaal zijn ze in ieder geval één keer per week in beweging. En dat is op deze leeftijd super belangrijk", zegt de beweegdocent. "Om alles een beetje te blijven smeren, zeg maar."

Ze zet zich daarom graag in voor deze actie. "Ik heb het idee dat ouderen er meer behoefte aan hebben, omdat het echt een moment is waar ze naar uit kijken in de week. Ik zie ze elke week, en als je ze nu na twee maanden pas weer ziet dan ben je daar hartstikke blij om."

Blije bewoners

De bewoners van de Vijverstate in Avenhorn zijn ook blij met deze eerste Nationale Balkonbeweegdag. "We hadden prachtig mooi weer, en iedereen deed mee", zegt een bewoonster. "Ik vond het heel leuk."

"We missen het wel", aldus een andere bewoonster. "Want ik kom hier al jaren. Het meeste mis ik de gezelligheid, het koffiedrinken tussendoor. En dat je de anderen weer eens een keer ziet. Dat is altijd gezellig"