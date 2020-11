Niet helemaal einde verhaal voor Westerdijkbomen: meubelmaker neemt ze onder handen

HOORN - Het is even wennen, een Westerdijk zonder de Canadese populieren. Dat de meterslange boomstammen vanmiddag allemaal op de grond lagen was zelfs een ietwat treurig aanblik. Maar de kap betekent niet dat het einde verhaal is voor de bomen. De Hoornse meubelmaker Martijn Neuvel gaat een nieuw hoofdstuk toevoegen en wil de boomstammen verwerken in tafels.

NH Nieuws

Met hijskraan en kettingzaag zijn vandaag de dertien Canadese populieren op de Westerdijk omgezaagd. En dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Zo is de kap vorige winter uitgesteld door wethouder Simon Broersma, omdat destijds nog niet duidelijk was óf en waar de gemeente nieuwe bomen kon planten. De laatste maanden laaide het tumult weer op. Een actiegroep voor het behoud van de bomen kwam in september met een petitie met ruim 2.600 handtekeningen. De actiegroep beschreef daarin waarom zij het niet eens zijn met de kap van de bomen. Lees verder onder de video

Meubelmaker Martijn Neuvel tovert Westerdijkbomen om in tafels. - NH Nieuws

Desondanks besloot de gemeente vanwege de veiligheid dat de bomen weg moesten. Zo hebben vallende takken in het verleden auto's en huizen beschadigd. Wel is nu meer duidelijk over het herplanten van nieuwe bomen: er komen twintig verschillende bomen van ook verschillende formaten voor in de plaats. De zaag erin Dus ging gisteren en vandaag de zaag erin. Het lawaai van kettingzagen trekt vanmiddag de nieuwsgierigheid van veel voorbijgangers die even blijven staan kijken. Als één van de bomen daadwerkelijk omvalt kraakt het aan alle kanten. De klap wordt opgevangen omdat de boom stevig vastzit aan een hijskraan. "Dit is er ook eentje voor mij, zie ik nu", zegt meubelmaker Martijn Neuvel terwijl hij toekijkt. 'Mijn houthart gaat kloppen' "Het is heel dubbel", vertelt hij daarna tussen de omgezaagde bomen. "Het is ook wel een verdrietig gezicht, maar ik moet ook zeggen dat mijn houthart gaat kloppen nu ze om zijn en ik in de boom een kijkje krijg." Lees verder onder de foto

Op het Pelmolenpad liggen stapels boomstammen. - NH Nieuws

Martijn gaat een aantal bomen omtoveren tot tafels. Uit één boom kan hij zo'n acht tot tien complete tafebladen halen, want de diameter van de bomen is soms wel anderhalve meter. Verhaal van de bomen vastleggen Hij heeft vier bomen weten te bemachtigen en die gaat hij komende tijd volgen, letterlijk. Op zijn houten fiets rijdt Martijn vanmiddag langs het Pelmolenpad, waar één van 'zijn' bomen naartoe is gebracht. Het is de bedoeling dat hij het verhaal van de bomen vastlegt voor degene die er straks een tafel van koopt. Zo zet hij bijvoorbeeld de lengte-breedtegraad op de tafels, zodat de eigenaar precies weet waar de boom vandaan komt. Maar voorlopig is het nog niet zo ver. Sterker nog, Martijn moet nog heel wat geduld hebben voordat hij aan de slag kan. De bomen worden nu eerst in grote stukken gezaagd en gedroogd. Drogen kan zo'n anderhalf tot twee jaar duren. Verrot of krom "Het is veel wachten en als we dan eenmaal zo ver zijn weet ik pas hoe ik het verder moet behandelen." Zo kan de binnenkant verrot zijn of de plank gaan kromtrekken tijdens het drogen. Maar Martijn laat zich niet uit het veld slaan. Dat er Westerdijktafels gaan komen, daar is de meubelmaker van overtuigd.