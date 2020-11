Actievoerders ontevreden met herplantplan langs de Westerdijk in Hoorn

Kerngroep Bomenbehoud Westerdijk startte eerder een petitie om de kap van de dertien populieren op de Westerdijk in Hoorn tegen te gaan. De petitie werd met 1.600 handtekeningen tijdens een raadsvergadering aangeboden. Toch gaat de gemeente de bomen kappen. Reden daarvoor is dat de bomen verzwakt zijn en daardoor een gevaar voor passanten kunnen opleveren.

Niet iedereen is het met de kap van de bomen eens. Kerngroep Bomenbehoud Westerdijk vindt het gevaar van de takkenbreuk door de gemeente overdreven. Verder zien zij de kap van de dertien populieren als "een zware aanslag op het stadsgezicht, op het ecologisch kapitaal dat de bestaande bomen vertegenwoordigen en op het welbevinden van burgers en bezoekers van Hoorn."

Ook een aantal Hoornse fracties vindt de bomen op de Westerdijk belangrijk. De fracties van Hoorn Lokaal, Groen Links en PvdA lieten eerder via een motie weten dat zij het liefst zien dat de bomen blijven staan. Of zij zien graag dat de bomen pas gekapt worden wanneer een vergunning voor het herplanten door de Hoogheemraadschap is verleend. En dat is nu geval.