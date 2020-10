Iconische Bomen Westerdijk worden gekapt, wethouder zegt herplant definitief toe

Met dit besluit komt een einde aan een langslepende discussie over de kap van de bomen. Tijdens de vorige raadsvergadering werd nog door een actiegroep een petitie aangeboden voor behoud van de bomen, die 2600 keer ondertekend werd.

De actiegroep stelt dat de bomen nog houdbaar zijn en in lijn met de actiegroep dienden de fracties van Groen Links, Hoorn Lokaal en Partij van de Arbeid een motie in. Hierin verzochten zij het college in de eerste instantie de bomen te behouden met kwalitatief onderhoud of de bomen in ieder geval te laten staan tot herplant kan worden toegezegd.