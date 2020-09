Actievoerders bieden 2600 handtekeningen aan tegen bomenkap Westerdijk

De kap van de bomen zou vooral een kostenoverweging zijn in verband met het onderhoud, stelt de Kerngroep. "De gemeente vindt onderhoud te duur. Wij hebben laten berekenen dat er zo'n 250 euro per boom, per jaar nodig is. Ofwel: 0,70 cent per boom per dag", is te lezen in het "Fabels en Feiten" document.

De groep is geschrokken van het toekomstige plan voor een boomloze dijk die nu op tafel ligt. Dat terwijl de bomen volgens hen nog jaren mee kunnen. Een conclusie uit een second-opion rapport dat de actiegroep heeft laten maken, luidt dat de bomen nog 15 jaar mee zouden kunnen. Slechts één boom is er minder goed aan toe.

"In het paper rekenen we af met de indrukwekkende reeks drogredenen die de gemeente afgelopen jaar uit de kast heeft getrokken om de kap van de bomen te rechtvaardigen", zo schrijft actievoerder Peter Tack van de Kerngroep Westerdijkbomen.

Herplanting

De groep inwoners is het niet eens met de argumenten dat takbreuk en de leeftijd van de bomen, redenen zijn om alle dertien Canadese populieren weg te halen en startte daarom een petitie. "De gemeente heeft eerder al toegezegd na de kap wel bomen te willen herplanten, maar volgens het Hoogheemraadschap is planten van nieuwe bomen op een dijk niet toegestaan", zo vertelde mede-actievoerder Eric van de Beek eerder aan NH Nieuws. De gemeente liet eerder weten dat terugplaatsing in het dijklichaam inderdaad niet is toegestaan, maar langs de dijk wel.

Volwassen bomen

De actiegroep krijgt bijval van GroenLinks, Hoornlokaal en de PvdA Hoorn, zij dienden vanavond in de raadsvergadering een motie in waarin zij het college twee scenario's willen voorleggen: behoud de bomen met bijbehorend onderhoud of - wanneer behoud van de bomen geen mogelijkheid is - de bomen in ieder geval te laten staan totdat herplanting is toegezegd. Voorwaarde is wel dat er 'volwassen' bomen terugkomen van een vergelijkbaar karakter als de huidige bomen om het karakteristieke plaatje niet aan te tasten.

De vraag is alleen of de petitie nog zoden aan de dijk kan zetten. Een woordvoerder van de gemeente Hoorn laat weten: "De huidige populieren kunnen we kappen: hiervoor is de gemeente bevoegd en er is ook geen vergunning voor nodig. Er zijn namelijk ook bewoners van de Westerdijk die gevraagd hebben om in te grijpen omdat ze zich onveilig voelen."

Inlichten bewoners

De gemeente zegt te werken aan een plan voor herplanting van nieuwe bomen en hoopt snel duidelijkheid te kunnen geven aan de inwoners: "We zijn deze weken in gesprek met dijkbeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over een nieuw beplantingsplan en de vergunning voor het planten van nieuwe bomen. In oktober verwachten we te kunnen communiceren over de kap en het planten van nieuwe bomen."