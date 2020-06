Onzekerheid over herplanten bomen op Westerdijk brengt onrust: omwonenden starten petitie

HOORN - De rij Canadese populieren aan de Westerdijk vormt een groen lint langs het IJsselmeer, maar dit gaat verdwijnen. De kap van de bomen staat volgens de gemeente al vast, toch is de groep die strijdt voor behoud van de bomen afgelopen week een petitie gestart: zij krijgen onvoldoende zekerheid dat er bomen teruggeplaatst worden.

Bij een presentatie van Alliantie Markermeerdijken werd vorige maand een foto getoond van een boomloze Westerdijk. Dit tot schrik van Erik van de Beek die zich als inwoner inzet voor het behoud van de bomen. "De gemeente heeft eerder al toegezegd na de kap wel bomen te willen herplanten, maar volgens het Hoogheemraadschap is planten van nieuwe bomen op een dijk niet is toegestaan. En nu zagen wij deze foto van een kale dijk: ik vraag me dan af of die herplanting er echt wel gaat komen." Daarom is Van de Beek een petitie gestart om te voorkomen dat de bomen gekapt worden. "Ik vind dat er eerst een plan voor herplanting moet komen, voordat de gemeente de bomen gaat kappen." Eerder heeft Van de Beek de plannen voor de kap al gedwarsboomd, omdat ze bomen volgens hem nog lang mee kunnen.

Marko Cortel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier licht toe dat de bomen bewust uit de schetsen zijn weggelaten, omdat deze onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en zodat er geen rechten aan konden worden ontleend. "Nu gebeurt het tegenovergestelde, mensen ontlenen rechten aan het feit dat er geen bomen op de sfeerimpressie staan."

Maar de onrust over herplaatsing van de bomen speelt niet alleen bij het burgerinitiatief van Van de Beek. Ook onder de bewoners van het Havenkwartier - en dan met name langs de Westerdijk is het onderwerp van gesprek, vertelt voorzitter van de bewonersvereniging Bert Roest. "De bewoners hebben hier gemengde gevoelens over: we zijn tegen de kap van bomen, maar maken ons daarnaast ook zorgen over de veiligheid." Een vraag die wel bij iedereen leeft is: komen er na de kap wel echt bomen voor terug? "Het is nog steeds onduidelijk. De gemeente blijft 'stommetje' spelen en dat geeft weerstand."

Vallende takken Woordvoerder van gemeente Hoorn Martin Schutrups laat weten dat het besluit om de populieren te kappen vast staat en dat dit dit najaar wordt uitgevoerd. "Omwonenden hebben hierom ook gevraagd, nadat ze zich zorgen maakten over de veiligheid vanwege vallende takken." Wel bevestigt hij dat de gemeente bezig is met herplanting. "De gemeente Hoorn wil natuurlijk bomen terugplaatsen op de Westerdijk. We maken nu een plan met de precieze locaties van de bomen, leggen dat voor aan het Hoogheemraadschap en gaan dan in gesprek met de bewoners." Eric van de Beek van het burgerinitiatief is nog sceptisch over de toegezegde herplanting, omdat bomen planten op de dijk niet meer toestaan zou zijn. Dit bevestigen het Hoogheemraadschap en de woordvoerder van de gemeente. "Bomen planten op het dijklichaam is inderdaad niet toegestaan, maar langs de dijk wel. We hopen dat we voor het nieuwe plantseizoen, dus voorjaar 2021, de nieuwe bomen hebben geplant."