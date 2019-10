Strijders voor behoud bomen Westerdijk houden vol: "Wij gaan naar Nationale Ombudsman"

HOORN - Als het gaat om de toekomst van de populieren aan de Westerdijk in Hoorn, lijkt de strijd tussen de gemeente en het burgerinitiatief dat de bomen wil behouden niet voorbij. Eric van de Beek, woordvoerder van het burgerinitiatief, voelt zich niet gehoord en stapt naar de Nationale Ombudsman.

Bewoners van het Havenkwartier in Hoorn zijn tegen de plannen van de gemeente om de kenmerkende bomen op de Westerdijk te kappen. De gemeente Hoorn heeft deze plannen na een aantal stormen en meldingen van afgebroken takken. Omdat het nog steeds onduidelijk is of herplanting kan plaatsvinden, in combinatie met de weerstand van omwonenden, heeft de gemeente besloten de bomen vooralsnog niet te kappen maar te kandelaberen.

Wat betekent kandelaberen? Kandelaberen is een rigoureuse snoeitechniek waarbij alle takken van een boom worden afgezaagd. Hierdoor gaat de boom lijken op een kandelaber / een kandelaar. Alle takken worden teruggesnoeid tot aan de hoofdstam van de boom. De boom krijgt er een kale uitstraling van.

Volgens de gemeente naderen de bomen het einde van hun levenscyclus en zijn de Canadese populieren broos geworden en daardoor gevoelig voor takbreuk. Er zouden al meerdere incidenten zijn geweest en de gemeente geeft aan dat het 'dus wachten is op ongelukken'. Snoeien volstaat volgens haar daarom niet.

Geen genoegen

Maar daar neemt Eric van de Beek, woordvoerder van het burgerinitiatief voor behoud van de bomen, geen genoegen mee. "We snappen het niet. Waarom worden de bomen niet gewoon gesnoeid? Door te kandelaberen geef je deze bomen namelijk alsnog een doodskus", vertelt Eric. Het burgerinitiatief liet boomtechnisch adviseur Wim Kruijk onderzoek doen, zodat deze second opinion de gemeente hopelijk op andere gedachten kon brengen. Kruijk schrijft namelijk dat 'snoeien beter is dan kandelaberen' en dat de bomen dan nog zeker vijftien jaar mee kunnen.

Bijeenkomst

Wethouder Simon Broersma organiseerde maandagavond een bijeenkomst waar hij met de omwonenden in gesprek ging over de keuzes die de gemeente heeft gemaakt. Het kandelaberen van de bomen kwam ook op tafel. "We wilden weten waarom de wethouder, ondanks de second opinion, toch vasthoudt aan deze keuze. We hadden gehoopt op een opening, zo gingen we de avond in. Maar de gemeente legt het rapport volledig naast zich neer", aldus Eric.

Lees ook: Omwonenden Hoornse Westerdijk tegen heftig snoeien bomen: "Groot risico op afbreken nieuwe takken"

Volgens hem zou maandagavond door de wethouder zijn gezegd dat snoeien de risico's niet zou weghalen en de gemeente daarom voor kandelaberen kiest. "Toen we reageerden dat ze de bomen daarmee een doodskus geeft, zei de wethouder dat hij dat niet erg vindt omdat de bomen uiteindelijk toch weg moeten."

'Bomen zijn onveilig'

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat ze juist voortdurend met het burgerinitiatief in gesprek zijn geweest en dat ze situatie van de bomen uitvoerig hebben onderzocht, ook met behulp van experts. "De conclusie is en blijft dat deze bomen onveilig zijn en dat de situatie niet langer verantwoord is. Ook bomen hebben helaas niet het eeuwige leven. Ook wij houden van bomen en ook wij vinden het ontzettend jammer dat de bomen niet kunnen blijven. Maar we moeten wel realistisch zijn: de bomen zijn op en onveilig. We vervangen de bomen niet omdat het kan, maar omdat het moet."

De gemeente geeft aan wel degelijk naar het rapport van Wim Kruijk te hebben gekeken. "Kruijk stelt dat je bomen ook door duurzaam snoeien kunt behouden, maar let daarbij niet op de veiligheid. Wij moeten dat wel doen. Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte en onze inwoners."

Nationale Ombudsman

Het burgerinitiatief voelt zich niet gehoord en laat het er niet bij zitten. "Wij stappen naar de Nationale Ombudsman", zegt Eric van de Beek. "De brief wordt deze week verstuurd. Wij vinden dat er tegen ons wordt gelogen over de kapvergunning van het Hoogheemraadschap, die er zou zijn maar wat niet zo bleek. De gemeente laat steken vallen. De wethouder kan zeggen dat hij heeft 'voldaan' aan de belofte om met ons in gesprek te gaan, maar zo voelen we dat niet. Wij zijn niet gehoord."

Lees ook: Bewoners Westerdijk in Hoorn tegen bomenkap: "Ik hou van deze bomen"

De gemeente zegt het te begrijpen dat het burgerinitiatief het jammer vindt dat de bomen worden vervangen. "Het zijn al decennia lang gezichtsbepalende bomen op deze bijzondere plek aan het Markermeer. Maar ook directe omwonenden hebben ons gevraagd in te grijpen omdat zij zich onveilig voelen."

Voorbeeld van de schade door de populieren aan de Westerdijk, door omwonenden ingestuurd naar de gemeente: