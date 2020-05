Contouren stadsstrand Hoorn nu zichtbaar: "Heel gaaf om te zien"

HOORN - Onlangs is de tweede zandlaag opgespoten en nu begint het echt ergens op te lijken: het stadsstrand van Hoorn komt langzaam tevoorschijn. Maar toch moet je nog een paar jaar wachten tot je een badlaken kan neerleggen; er moet nog veel worden gedaan, onder meer door honden Nola en Benthe.

Zij zijn in in oktober begonnen met het opspuiten van de oeverdijk, zo vertelt Segers. "Hier ter hoogte van het toekomstige stadsstrand is nu de tweede laag aangebracht. Dan gaan de rustperioden in en dan komt er nog een derde ophogingslaag waarna er nog een langere rustperiode in gaat."

Na de derde laag zand is er een rustperiode van langer dan een jaar nodig. De werkzaamheden van Alliantie Markermeerdijken gaan nog zo'n twee jaar duren, daarna neemt de gemeente Hoorn het stokje over. Zij zorgen voor 'de kers op de taart' en ontwikkelen tussen de Schouwburg en de galgenbocht het stadsstrand. Naar verwachting zal dit ook zo'n jaar in beslag nemen, zo laat Segers weten.

Ondertussen maken honden Nola en Benthe iedere dag hun ronde over het toekomstige strand. Met ecoloog John van den Belt zorgen de Duitse Staanders ervoor dat vogels niet gaan broeden in het gebied.

Vogels verjagen

"Ze rennen door het gebied en jagen de vogels op", legt Van den Belt uit. "Voor de vogels zijn ze een natuurlijke vijand en die gaan hun plek elders zoeken." Als alternatief verhuizen de vogels onder meer naar de Markerwadden of een ponton verderop in het Markermeer.

Voor van den Belt, die uit het oosten van het land komt, is het geen probleem om elke dag een ronde te maken bij het Hoornse Hop. "Ik ben een buitenmens en ik geniet ervan. Vooral in het voorjaar. De bloemetjes komen weer op en allerlei vogels komen uit Afrika aan. Dat maakt het boeiend en prachtig, helemaal in zo'n mooi gebied als hier."