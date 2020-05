Gemeente Hoorn komt horeca tegemoet: "We staan open voor grotere terrassen"

De Hoornse horecaondernemers aan de Roode Steen vergaderden vandaag over hoe zij hun plein het liefst willen invullen. Frank Wiese - een van de ondernemers en tevens bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland in Hoorn - vertelt: "We willen de ruimte eerlijk verdelen onder de ondernemers en de terrassen willen we onderling afschermen met planten. Ook moeten er looppaden tussen de tafels komen. We hopen volgende week een proefopstelling te kunnen maken zodat de gemeente kan kijken of dat werkbaar is. Elke ondernemer zet dan zijn eigen terras op."

Publieke ruimte

De gemeente Hoorn is welwillend om te kijken of er verruiming mogelijk is voor de terrassen. "Wij zien ook de schade die de horecaondernemers hebben opgelopen en willen graag meedenken hoe wij hen tegemoet kunnen komen", zegt woordvoerder Marieke van Leeuwen. "Maar verruiming van de terrassen gaat ten koste van de publieke ruimte en hiermee moet niet de anderhalvemeterregel in het gedrang komen."



Frank Wiese wil verkennen of het plein na 17.00 uur afgesloten kan worden voor verkeer. Dit is nu al het geval in de nacht; dan is het plein alleen toegankelijk voor bewoners. "We moeten wel de veiligheid van de bediening kunnen waarborgen. Waarschijnlijk komen er ook twee portiers op het plein te staan."