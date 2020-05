Schouwburg Het Park biedt troost: een culturele speurtocht door Hoorn

HOORN - Schouwburg Het Park heeft een speurtocht toegevoegd aan het Troost Theater op de website. De speurtocht laat je ontdekken dat cultuur in Hoorn niet alleen in het Schouwburg Het Park te vinden is.

"Ik dacht: ik breng er even wat actie in aangezien het de meivakantie is", legt Wiep Jonk uit aan WEEFF Radio. "Hoorn heeft heel veel leuke culturele instellingen die net als Schouwburg Het Park gesloten zijn. Daar wilde ik even de spotlights op werpen."

Via Google Maps

Het is de bedoeling om met Google Maps langs de verschillende gebouwen te lopen en vragen te beantwoorden die je op de websites van de instellingen kunt vinden. "Zo kom je ook een beetje meer te weten over wat er in Hoorn allemaal te doen is."

Met inachtneming van de coronamaatregelen kan de speurtocht prima gelopen worden. Doordat gebruik wordt gemaakt van Google Maps is het echter ook mogelijk om de speurtocht gewoon thuis te doen. Wie de antwoorden mailt naar Schouwburg het Park, maakt kans op een gratis ijsje.

De speurtocht is te vinden op deze website van Schouwburg Het Park