Positieve reacties op mogelijke overname Tata Steel: "Kan goede kansen bieden"

"Het nieuws is nog te vers voor echte conclusies, maar SSAB staat bekend als een gezond, innovatief bedrijf dat graag wil vergroenen", laat FNV Metaal-voorzitter Roel Berghuis weten. En vergroenen en innoveren is volgens hem precies wat IJmuiden nodig heeft.

Baanbehoud

Het personeel van Tata Steel Nederland is vanmiddag bijgepraat over de mogelijke overname. Er zouden vooralsnog geen gevolgen zijn voor de 9.000 werknemers in IJmuiden. Zo moet het werkgelegenheidspact, waarin afspraken staan over baanbehoud tot 2026, in tact blijven.

Volgens Berghuis wordt snel meer helder over het baanbehoud bij Tata Steel: "Er is nog helemaal niks geregeld. Hoe de details er uit gaan zien, weten we nog niet. Daarover volgt op korte termijn duidelijkheid."

Niet rouwig

Volgens Berghuis is het personeel niet rouwig over een afsplitsing van Tata Steel UK. "Wel maken we ons zorgen over wat de ontvlechting voor de fabrieken en medewerkers in de UK gaat betekenen."

Ook minister Eric Wiebes van Economische Zaken is positief gestemd over een eventuele overname. Net als Berghuis is het erg te spreken over de verduurzaming die een deal met zich mee zou brengen. "Het kabinet werkt al langer samen met Tata plannen uit voor een competitief, groen en toekomstbestendig staalbedrijf van wereldklasse, op de unieke locatie in IJmuiden", aldus Wiebes.