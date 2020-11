Natuurbeschermers slepen provincie voor de rechter: 'Slecht toezicht op Tata Steel'

In een brief, die advocaat Michael Klijnstra namens de dertien initiatiefnemers naar het provinciebestuur heeft gestuurd, staat onder andere dat de provincie onder toezicht het toelaat dat de fabriek gevaarlijke stoffen over een groot gebied mag verspreiden.

Eerder verzoek

In augustus had Klijnstra al een brief gestuurd met het verzoek om per direct maatregelen te nemen om de verspreiding van giftige stoffen over de omgeving tegen te gaan. Hier heeft Klijnstra geen antwoord op gekregen van de provincie.

Binnen twee weken moet volgens Klijnstra en de dertien ondernemers de provincie Tata Steel dwingen om meer regels te gaan invoeren. Doet de provincie dit niet dan willen ze dit via een rechtszaak bewerkstelligen.