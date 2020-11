Heb jij een creatieve oplossing bedacht voor Sint Maarten? Laat het ons weten!

NOORD-HOLLAND - Sint Maarten wordt dit jaar anders gevierd dan anders. In grote delen van de provncie mag niet langs de deuren worden gegaan, op andere plekken zijn creatieve oplossingen bedacht om het contact te beperken. NH Nieuws is razend benieuwd welke oplossingen de inwoners van onze provincie hebben bedacht om op een zo veilig mogelijke manier snoep uit te delen.

Heb jij een leuke oplossing bedacht, of gaat Sint Maarten vanavond gewoon door zoals ieder jaar? Stuur je foto naar de NH Whatsapp op 06 30 09 30 03 of mail naar [email protected] .

Sommige mensen gebruiken de sneeuwschuiver, anderen maken een snoepkanon of hangen lekkernijen aan een slinger bij deur. Hoe ziet Sint Maarten er vanavond bij jou uit?

Op het kaartje hieronder is te zien in welke delen van de provincie er wel en niet gelopen mag worden. In veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam Amstelland worden ouders gevraagd hun kinderen binnen te houden.

In Kennemerland en Zaanstreek-Waterland mag het wel. Er wordt wel gevraagd om in kleine groepjes langs de deur te gaan en voldoende afstand te bewaren.

Kaart: waar mag je wel en niet Sint Maarten lopen?