Scholen bieden alternatief Sint Maarten-feest: "Zo kunnen ze toch mooi te keuvelen"

ANNA PAULOWNA - De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontraadt mensen vanavond om met hun kinderen langs de deuren te gaan om snoep op te halen. Voor sommige scholen een goede reden om een mooi alternatief te bedenken. Bij De Sluis en de Meerpaal in Anna Paulowna bouwden ze daarom een eigen keuvelroute.

"Ik heb al een mandarijntje en chocolaatjes en snoepjes", vertelt één van de leerlingen trots met zijn zelfgemaakte lampion in de hand. Hij heeft al een rondje langs de met kleine lampjes verlichte keuvelroute door het speellokaal gemaakt. "En straks ga ik nog aanbellen en mag ik nog grabbelen." "We hebben samen met ouders een soort keuveldorpje ingericht", legt directeur Michiel Drijver van basisschool De Sluis uit. Samen met De Meerpaal en kinderopvang Kappio is er flink wat werk verzet. "Zo kunnen we kinderen toch nog een fijne Sint Maarten geven en kunnen ze mooi in groepjes langs het dorp en kunnen zo toch nog mooi keuvelen op school."

Ondertussen wordt er op meerdere plekken in de zaal stevig gezongen. Van alle liedjes lijkt '11 november is de dag...' het meest populair. "We vinden het belangrijk om dit soort dingen toch gewoon door te kunnen laten gaan voor de kinderen. Er wordt al een hoop afgelast", zegt Drijver, "We willen het als school toch een beetje zoals normaal laten gaan. En ook laten zien dat je het door het even anders aan te pakken toch kunt vieren"

Quote "Dit soort feestdagen zijn toch onderdeel van een soort ritueel elk jaar" Basisschooldirecteur Michel Drijver