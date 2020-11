🏮🍬 Ook Sint Maarten dit jaar anders dan anders: dit moet je weten

NOORD-HOLLAND - Sinte Sinte Maarten... Morgen is de dag waar veel kinderen naar uitkijken eindelijk aangebroken: langs de deur met je zelfgemaakte lampion en zo veel mogelijk snoep binnenhalen, zodat je tot oud en nieuw met een goede voorraad zit. Maar mag je eigenlijk wel langs de deuren, nu we in een gedeeltelijke lockdown zitten?

In Kennemerland en Zaanstreek-Waterland mag het wel. De overheid waarschuwt wel alleen met het eigen gezin of een klein, vast groepje langs de deuren te gaan. Daarbij moet rekening gehouden worden met de maximale groepsgrootte, die niet voor kleine kinderen geldt, en moet de anderhalve meter in acht gehouden worden.

Of je dit jaar Sint Maarten mag vieren, hangt af van waar je woont. In veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam Amstelland worden ouders gevraagd hun kinderen binnen te houden .

In de regio Kennemerland, waar Haarlem, de IJmond en de Haarlemmermeer onder vallen, zijn posters uitgedeeld die mensen voor het raam kunnen plakken. Daarmee kunnen ze aangeven of ze wel of niet willen dat kinderen langskomen voor een traktatie.

Kinderen mogen hier liedjes zingen, maar moeten wel 1,5 meter afstand houden. De veiligheidsregio adviseert om hier met stoepkrijt aan te geven tot waar de kinderen mogen staan. "En geef het liefst voorverpakte traktaties", schrijft de veiligheidsregio.

Mensen die behoren tot een risicogroep, worden gevraagd niet mee te doen. Ook als je klachten hebt, wordt je aangeraden om de deur gesloten te houden.

Alternatieven

Toch laten gemeentes waar Sint Maarten niet gevierd kan worden, het feest niet stilletjes voorbij gaan. In Amsterdam adviseert de gemeente bijvoorbeeld om spruitjes uit te delen in plaats van snoep, al is het niet helemaal duidelijk of die oproep serieus is, of dat het gaat om een 1 april-grap in november.