Dringend advies: "Ga niet met kinderen langs deuren tijdens Sint Maarten"

NOORD-HOLLAND - De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft het dringende advies aan ouders en kinderen om tijdens Sint Maarten niet langs deuren te gaan. Dat blijkt uit een overleg met het Regionaal Beleidsteam (RBT) vanmorgen. Daarmee gaat de Veiligheidsregio NHN in tegen het landelijk advies in van Rijksoverheid.

Vanmorgen kwamen betrokken burgemeesters uit de regio bij elkaar in een RBT-overleg. Daarin werden het stijgende risiconiveau van 'zorgelijk' naar 'ernstig' en de bezwaren vanuit lokale overheden, waaronder gemeente Castricum meegenomen. Uiteindelijk is besloten dat het eerdere advies, dat met lokale overheden was afgesproken, wordt aangehouden. Dat betekent dat voor de regio Noord-Holland Noord het nieuwe advies luidt: Ga dit jaar niet langs de deuren, maar vier Sint Maarten binnen.

'Even afwachten'

De Veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Kennemerland zeggen tegen NH Nieuws de landelijke richtlijn van Rijksoverheid te blijven volgen, en dat Sint Maarten onder voorwaarden kan doorgaan. "Ga alleen met het eigen gezin of met een klein, vast groepje langs de deuren. Houd voldoende afstand van bewoners en organiseer geen activiteiten, waarbij volwassenen in een groep bij elkaar komen."

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geeft aan de nieuwe maatregelen nog even af te wachten.

Landelijk advies

Optochten en bijeenkomsten zijn mogelijk, maar alleen als iedereen zich houdt aan de basisregels, is het huidige landelijke advies. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord meldde gisteren nog aan NH Nieuws in dat landelijke besluit mee te gaan, omdat er weinig besmettingsgevaar voor kinderen zou zijn.

Het advies van de veiligheidsregio NHN werd gisteren door een woordvoerder van gemeente Castricum 'geen handig signaal' genoemd. "Er was overeenstemming dat lokale overheden de viering van Sint Maarten dit jaar zouden ontraden, maar met dit advies doorkruist de Veiligheidsregio dat."

Een beter signaal zou volgens gemeente Castricum zijn om "ouders en kinderen te verzoeken die avond binnen te blijven, en spelletjes te doen met lichtjes aan en snoepjes om te winnen. Dát is veilig en verstandig." Daar gaat de Veiligheidsregio nu in mee.