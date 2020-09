Gooise kinderen mogen met Sint Maarten 'gewoon' zingend van deur tot deur

Het verbod op schreeuwen en zingen dat momenteel geldt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geldt niet voor kinderen die met hun lampion langs deuren gaan om tijdens Sint Maarten snoep op te halen, zo stelt de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. "Het verbod geldt niet voor zingen in de woning, in de voortuin, op de stoep voor het huis of op galerijen van flatgebouwen", aldus de veiligheidsregio.

Wel worden ouders met kinderen opgeroepen om ook tijdens het vieren van Sint Maarten op woensdagavond 11 november de coronaregels na te leven. Ouders die met hun kinderen langs huizen gaan, moeten afstand houden van de bewoners. Dat geldt ook voor kinderen vanaf 13 jaar.

Wel Sint Maarten, geen Sinterklaas

Dat Sint Maarten gewoon door kan gaan, zal een opluchting zijn voor veel kinderen. Eerder besloot de veiligheidsregio dat alle grote Sinterklaasintochten, twee weken na Sint Maarten, dit jaar vanwege het coronavirus niet door kunnen gaan. De noodverordening staat die niet toe vanwege het te grote risico op verspreiding van het coronavirus. Gooise sinterklaascomités buigen zich nog over alternatieven.