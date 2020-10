Castricum verontwaardigd over positief advies viering Sint Maarten: "Geen handig signaal"

CASTRICUM - Sint Maarten mag dit jaar ondanks de verscherpte maatregelen gewoon gevierd worden. Dat is het besluit van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Geen handig signaal, vindt de gemeente Castricum. "Er was overeenstemming dat lokale overheden de viering van Sint Maarten dit jaar zouden ontraden, maar met dit advies doorkruist de Veiligheidsregio dat."

De Veiligheidsregio (NHN) is van mening dat het vieren van 11 november gewoon kan, omdat er weinig besmettingsgevaar zou bestaan onder kinderen tot en met 12 jaar. "Sint Maarten mag dit jaar gevierd worden, maar we zijn wel in de ontmoedigende lijn", vertelt een woordvoerder tegen NH Nieuws.

Eén heldere boodschap

Alleen wordt die ontmoedigende lijn met het huidige advies eigenlijk niet uitgesproken, vindt de gemeente Castricum. Inwoners uit de regio zouden juist behoefte hebben aan één heldere boodschap over de viering van Sint Maarten. Die is: liever niet, aldus een woordvoerder van de gemeente tegen NH Nieuws. "We kunnen het feest niet verbieden, maar we moedigen het ook niet aan."

Nog altijd luidt het devies: 'hou je aan de regels', maar het is aan de mensen zélf om verstandig na te denken, stelt de veiligheidsregio. "Ga je langs de deuren, ga dan niet langs verzorgingshuizen. Houd je aan de maatregelen en heb respect voor mensen die niet opendoen."

'Hier heerst corona'

Verder adviseert de veiligheidsregio om kinderen 'op afstand te trakteren' en aan mensen die het virus dragen, niet open te doen en 'een bordje aan de deur te hangen'. "We vragen iedereen verantwoordelijk om te gaan met de coronacrisis, dus ook op elf november. Doe het veilig en verstandig."

Liever had de gemeente gezien dat de veiligheidsregio zou adviseren om dit jaar niet de straat op te gaan, maar Sint Maarten thuis te vieren. "Het is beter om die avond binnen te blijven met de kinderen, en spelletjes te doen met lichtjes aan en snoepjes om te winnen. Dát is veilig en verstandig."