De Peiling: Sint Maarten in coronatijd. Doe jij open als er wordt aangebeld?

'Blijf thuis'

Vier geen Sint Maarten en blijf thuis'. Dat is het advies van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Ook in de Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam Amstelland vragen de veiligheidsregio's ouders om hun kinderen binnen te houden.

Posters voor het raam

In Kennemerland en Zaanstreek-Waterland mogen kinderen wel langs de deur. In Kennemerland zijn posters uitgedeeld die mensen voor het raam kunnen plakken. Daarmee kunnen ze aangeven of ze wel of niet willen dat kinderen langskomen voor een traktatie.