Dijklander ziekenhuis schaalt corona-afdeling wederom op

Ondanks de uitbreiding is de maximale corona-capacitieit al bereikt in het Dijklander ziekenhuis. "Vandaag liggen er bij ons 42 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 6 op de IC-afdeling", vertelt Esther Muussé, woordvoerder van het Dijklander ziekenhuis.

Overplaatsen

Om die reden moeten er iedere dag coronapatiënten overgeplaatst worden naar ziekenhuizen buiten de regio. "Het is echt nodig om dagelijks zoveel mogelijk coronapatiënten uit te plaatsen naar andere ziekenhuizen. Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Voor iedere patiënt is namelijk wel een reden waarom het heel vervelend is", aldus Muussé.

Reguliere zorg

Op dit moment komt de reguliere zorg nog niet in groot gevaar in het Dijklander ziekenhuis, maar nog een uitbreiding van het aantal corona-bedden zou daar verandering in kunnen brengen. "We hopen dat we het hiermee voorlopig even redden, want nog een keer uitbreiden en nog steeds alle reguliere zorg door laten gaan..? Ik weet het niet", vraagt Muussé zich hardop af.