Dijklander Ziekenhuis plaatst eerste coronapatiënten over naar andere ziekenhuizen

Volgens Muusse kan de situatie in het ziekenhuis per dag verschillen. Morgen kunnen er weer mensen opknappen of juist niet. Of de helikopterplaatsen dan ook echt gebruikt gaan worden, is niet te zeggen.

Die kijk op de toekomst kan Muusse niet geven. Wat zij wel ziet, is dat haar collega's alle zeilen bijzetten voor zorg aan coronapatiënten. "Ik zie dat onze collega's hun stinkende best doen, daar heb ik heel veel bewondering voor."

Vorige week liet Muusse weten dat het aantal bedden wordt opgeschaald van 21 naar 27. Dat is inmiddels gebeurd.

Operaties

"We zijn wel weer bezig om te kijken wat we kunnen doen om het aantal plaatsen verder uit te breiden", aldus Muusse. "Tegelijkertijd willen we niet nog meer operaties uitstellen en de polikliniek openhouden."

Een aantal operaties wordt uitgesteld. Volgens Muusse gaat het hier om de operaties die niet binnen twee maanden uitgevoerd moeten worden. "Het gaat met name om orthopedische operaties, zoals aan de knie en heup. Maar vergis je niet, die mensen hebben ontzettend veel pijn. We doen dat met pijn in ons hart."