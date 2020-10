Corona-afdeling Dijklander wederom uitgebreid

WEST-FRIESLAND - Het Dijklander ziekenhuis heeft het aantal bedden voor coronapatiënten wederom opgeschaald. Vorige week waren er 27 bedden beschikbaar en deze week zijn dat er 36. De reguliere zorg kan nog steeds in stand worden gehouden, maar dit betekent wel dat coronapatiënten soms overgeplaatst moeten worden naar andere ziekenhuizen in het land.

Momenteel liggen er 33 positief geteste patiënten in het Dijklander, waarvan er negen op de Intensive Care liggen. Dit betekent dat er nog een klein aantal bedden op de corona-afdeling vrij is, maar dit kan per moment sterk verschillen, ligt woordvoerder Ellen van Ruiten toe. "Gisteren hebben we bijvoorbeeld zes patiënten moeten overplaatsen naar andere ziekenhuizen in het land en de dag ervoor waren dat er twee."

Via het landelijk coördinatiepunt wordt gekeken hoeveel plekken elk ziekenhuis beschikbaar kan stellen voor coronazorg. In het Dijklander zijn dit er momenteel dus zesendertig. Hiernaast gaat de reguliere zorg - met kleine uitzonderingen - nog steeds door, maar om dit in stand te houden worden patiënten naar een ander ziekenhuis geplaatst en dat is niet altijd makkelijk voor de familie, erkent Van Ruiten.

Verspreid door het land

"Het liefst bied je mensen een plek in het ziekenhuis dicht bij hun eigen woonplaats, maar omdat dit gecoördineerd wordt door het landelijke punt kunnen zij overal terechtkomen. Dat is soms ver van familieleden wat bezoek moeilijk maakt."

Of er nog verdere uitbreiding van coronazorg komt en wat de invloed hiervan is op de reguliere zorg wordt per dag bekeken. "Het is krap, maar dankzij de instelling van onze collega's is het nu nog houdbaar."