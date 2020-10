In de prut voor tulpenhart bij Dijklander Ziekenhuis: "Dit is een hart onder de riem"

HOORN - De stoep van het Dijklander Ziekenhuis staat komend voorjaar in bloei. En daar werden vandaag de voorbereidingen voor getroffen. In het druilerige weer zaten vrijwilligers op hun knieën in de prut om duizenden bollen in de grond te stoppen. Maar daar hoorde je ze niet over, want iedereen had zo zijn eigen verhaal om er een steentje aan bij te dragen.

Het initiatief van dit tulpenhart komt van Stichting Stadslandbouw Hoorn. "We kunnen wel wat liefde gebruiken", vertelt voorzitter Chris de Meij. Hij merkt op dat we in deze tijd soms 'een korter lontje' hebben en wilde letterlijk iets moois laten opbloeien. 'Als dankbaarheid' "We dachten we gaan een mooi hart maken bij het ziekenhuis, want er gebeurt hier ontzettend veel", aldus De Meij. "Als dankbaarheid voor al het werk dat de ziekenhuismedewerkers voor ons aan het doen zijn in deze moeilijke tijd. Daar proberen we iets terug voor te doen."

Bij het Dijklander Ziekenhuis wordt een groot tulpenhart geplant. - NH Nieuws

Iedereen die dat wilde mocht meehelpen met planten. Dat er buien waren, weerhield de deelnemers niet. Gehuld in regenpak was Janny Stroet vanmorgen bezig met het planten van de bollen. Ze heeft zich speciaal aangemeld om mee te doen. Haar man René is vorig jaar overleden in het ziekenhuis. Hij was vrijwilliger en deed het patiëntenvervoer op de dinsdag. "Mijn gedachten zijn bij hem nu", vertelt ze tijdens het planten. Maar ook is dit voor haar een manier om verpleegkundigen 'succes en sterkte te wensen in deze tijden van de corona'. "Dit is een hart onder de riem, met recht. Ik hoop dat volgend voorjaar alles gaat bloeien. Iedereen kan ervan genieten dan." Iedereen helpt mee Eén van de andere helpende handen komt van tulpenliefhebber Kees Liefting. Op z'n klompen zit hij op een kistje. "Ik heb de punt gedaan daar, maar ik kreeg het in m'n rug", hij haalt z'n schouders op. "83", verklaart hij. "Dan hoeft het niet meer. Ik kom wel langs volgend jaar of misschien wel eerder, om te kijken." Geert Toes, de geestelijk verzorger van het Dijklander Ziekenhuis, komt ook een kijkje nemen. Hij vertelt dat het ziekenhuis ieder jaar een herdenking houdt voor nabestaanden van mensen die zijn overleden in het ziekenhuis. Vanwege corona kan dat ook volgend jaar niet doorgaan, maar met dit initiatief geven ze de herdenking op een andere manier vorm. Herdenking "Nu sturen we naar alle mensen waarvan iemand is overleden in het ziekenhuis een aantal kleine bolletjes op die ze hier in het stukje tuin kunnen planten." Toes wijst naar een stukje grond vlakbij het tulpenhart. "Dat is eigenlijk een hele mooie verbinding; twee dingen die los van elkaar zijn ontstaan komen zo helemaal samen."