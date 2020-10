Dijklander breidt corona-afdeling uit en houdt rekening met helikopterinzet

De helikopter kan indien nodig landen op het Transferium - de parkeerplaats tussen het ziekenhuis en het station in Hoorn - en in Purmerend op de eigen parkeerplaats achter het ziekenhuis. Het aantal parkeerplaatsen dat wordt ingeleverd, is gering. Er worden dan ook geen parkeerproblemen verwacht.

Momenteel liggen er 27 coronapatiënten in het Dijklander Ziekenhuis, waarvan er zeven op de Intensive Care (IC) verblijven. Ook liggen er nog tien patiënten in het ziekenhuis die mogelijk besmet zijn. Het ziekenhuis heeft momenteel een capaciteit van 21 bedden op de corona-afdeling, waarvan er nu dus twintig bezet zijn en 'dat is te krap', volgens de woordvoerder.

Opschalen

Het ziekenhuis ziet nog steeds een stijging moet daarom opschalen naar 27 bedden. Dit wordt in twee stappen gedaan: eerst naar 24 en dan naar 27 bedden. Niet omdat de bedden niet paraat staan: "Het aantal bedden is het probleem niet, maar aan de bedden moet personeel staan en die zitten niet in de wachtkamer te wachten tot ze nodig zijn."

Een uitdaging dus. "Deze opschaling verwachten we dat het ons lukt de huidige zorg in stand te houden, maar daar zit weinig rek meer in: we lopen tegen onze grenzen aan", aldus Muusse. Tijdens de piek van de eerdere coronagolf lagen er 106 patiënten met corona in het Dijklander Ziekenhuis, maar toen werd de reguliere zorg flink teruggeschroefd.