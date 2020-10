Hilversum zet alles op alles om werkgevers en werknemers door coronacrisis te helpen

Nu de coronabesmettingen weer steeds harder toenemen en het land steeds verder 'op slot' gaat, worden de gevolgen voor werkgevers weer groter. Dat Hilversumse bedrijven het zwaar hebben valt de concluderen aan de hand van het aantal overbruggingsuitkeringen en -kredieten die sinds het begin van de coronacrisis zijn vergeven: sinds het begin van de crisis zijn er 2201 uitkeringen en 107 kredieten verstrekt aan bedrijven die dat nodig hebben.

Hilversum heeft het afgelopen half jaar van coronacrisis al veel gedaan om lokale werkgevers te steunen. Naast de landelijke steunpakketten voor ondernemers, bood Hilversum ondernemers onder meer de helpende hand door bepaalde belastingen op te schorten.

Hilversum wil de komende tijd alle bestaande steunmaatregelen aanpakken en ondernemers helpen om aanspraak te maken op deze maatregelen. Alle bestaande steunmaatregelen zijn daarom de laatste tijd in kaart gebracht. Vanaf volgend jaar gaat er ook een 'specialist in subsidieverwerving' namens de gemeente aan de slag om te helpen zoveel mogelijk gebruik te maken van alle bestaande potjes.

Meer werkloosheid

Dat ondernemers het zwaar hebben brengt als logisch vervolg met zich mee dat ook werknemers steeds meer in de problemen komen. De werkloosheid door de crisis neemt ook in Hilversum flink toe. De hardst getroffen sectoren zijn de horeca, media en cultuur, sportscholen en detailhandel. Vooral jongeren en flexwerkers zijn de dupe.

Het aantal bijstandsuitkeringen is het afgelopen kwartaal, vergeleken met een jaar geleden, bijna verdubbeld. Het aantal werkloosheidsuitkerkingen is het afgelopen jaar fors toegenomen. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal kortdurende ww-uitkeringen 29 procent hoger, het aantal langdurige uitkeringen steeg met 7 procent.

Hilversum verwacht dat het aantal werklozen ook de komende tijd nog flink gaat toenemen, landelijk wordt gesproken over een verwachte toename van 10 procent. Bijkomend probleem is dat het vinden van een baan een stuk moeilijker wordt, omdat de vraag naar werk steeds groter wordt en het aanbod steeds kleiner.

Aan het werk helpen

Om te voorkomen dat mensen zonder werk komen te zitten, maar ook om werklozen snel weer aan een baan te helpen, wil Hilversum samen met de regio geld vrij maken om mensen om te scholen en aan het werk te helpen. Te denken valt aan inwoners die nu in de horeca werken. De gemeente wil kijken of het mogelijk kan maken om deze mensen aan een baan in de zorg of ict aan te bieden, plekken waar de roep op personeel erg groot is.