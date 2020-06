Coronacrisis zorgt voor flinke toename van Gooise werkloosheidsuitkeringen

De stijging van het aantal WW-uitkeringen in 't Gooi is opvallend hoger dan de landelijke trend: gemiddeld steeg het aantal werkloosheidsuitkeringen in het hele land met 3,1 procent.

Horecapersoneel hard getroffen

Het aantal werklozen steeg in 't Gooi het hardst in de sectoren horeca, catering, uitzendbedrijven en detailhandel. Afgelopen maand werden in die sectoren 1.073 uitkeringen verstrekt, ongeveer een kwart van het totale aantal WW-uitkeringen in de regio.

Dat juist in de horeca en catering het aantal uitkeringen veel toenam, heeft vanzelfsprekend te maken met de sluiting van de horecabedrijven door het coronavirus. Cafés en restaurants zijn pas sinds 1 juni weer open.

Zeer grote krimp

De verwachting is dat het einde nog niet in zicht is. Het UWV verwacht nog een zeer grote krimp in de horecabranche. Veel werknemers hebben een flexibel contract en lopen daarmee de grootste risico's om hun baan te verliezen.